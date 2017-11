POL-W: W-Unfall in Wuppertal mit drei Verletzten

Wuppertal (ots) - Gestern (14.11.2017), gegen 13.55 Uhr, kam es auf der Hatzfelder Straße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall bei dem sich drei Personen verletzten. Eine 27-jährige Honda Fahrerin bemerkte den vor ihr zum Stillstand gekommene VW einer 40-Jährigen zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall stieß der VW gegen einen davor stehenden Opel einer 53-Jährigen. Die VW-Fahrerin, ihre 6-jährige Tochter und die Opelfahrerin verletzen sich leicht und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (sw)

