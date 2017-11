POL-W: W Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (13.11.2017), gegen 16.00 Uhr, war ein 59-Jähriger in Wuppertal mit seinem BMW auf der Straße Christbusch unterwegs. An der Einmündung Am Unterbarmer Friedhof, Christbusch kollidierte er mit dem VW eines 29-Jährigen, der die Straße Am Unterbarmer Friedhof in Richtung Christbusch befuhr. Der BMW-Fahrer verletzte sich schwer, ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf 10.000 Euro. (cw)

