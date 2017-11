POL-W: W-Drei Verdächtige nach Raub auf Sparkasse festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots) - Nach einem versuchten Raub auf eine Sparkasse in Wuppertal an der Schützenstraße konnten nunmehr insgesamt drei Tatverdächtige nach umfangreichen Ermittlungen festgenommen werden. Der bewaffnete Raubüberfall spielte sich am 18.08.2017 ab (s. Pressemeldung vom 18.08.2017, "Überfall auf Sparkassenfiliale in Wuppertal-Barmen gescheitert"). Noch am Tatort konnte seinerzeit ein 36-Mann festgenommen werden. Im Laufe der Ermittlungen gelang es, am 19.10.2017 einen 41-jährigen und am 10.11.2017 einen 32-jährigen mutmaßlichen Mittäter dingfest zu machen. Alle Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen sie anordnete.

