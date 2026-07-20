Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Jüngster Feuerwehrnachwuchs aus der Kinderfeuerwehr absolviert erfolgreich die Kinderflamme

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Lennestadt (ots)

Große Freude bei den Feuerflitzern der Kinderfeuerwehr Maumke: Auch in diesem Jahr stand die Abnahme der Kinderflamme auf dem Dienstplan. Insgesamt konnten zwölf Kinder ihr Können erfolgreich unter Beweis stellen. Drei Kinder erhielten die Kinderflamme in Bronze, während neun Kinder erstmals die Kinderflamme in Silber erfolgreich absolvierten.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kinder bereits mindestens ein Jahr regelmäßig am Übungsdienst der Kinderfeuerwehr teilnehmen. In dieser Zeit lernen sie spielerisch die Grundlagen der Feuerwehrarbeit sowie wichtige Inhalte rund um Brandschutz, Erste Hilfe und Teamarbeit.

Für die Kinderflamme Bronze mussten die Kinder einen Notruf richtig absetzen, eine Person in einem abgedunkelten Raum finden und retten sowie verschiedene Aufgaben der Feuerwehr den passenden Einsatzsituationen zuordnen.

Bei der Kinderflamme Silber warteten noch umfangreichere Aufgaben auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Neben dem Auffinden und der Erstversorgung einer verletzten Person sowie dem korrekten Absetzen eines Notrufs mussten sie das Verbrennungsdreieck erklären, Verkehrszeichen erkennen und beschreiben, ihre Treffsicherheit beim Zielschießen mit dem Feuerwehrschlauch beweisen und einen zehnminütigen Ausdauerlauf absolvieren.

Die erfolgreiche Abnahme zeigt, mit wie viel Engagement und Begeisterung die Kinder bei der Sache sind. Ein herzlicher Glückwunsch gilt allen Kindern zu ihrer tollen Leistung. Ebenso bedanken wir uns bei den Betreuerinnen und Betreuern, die den Nachwuchs mit viel Einsatz auf die Kinderflamme vorbereitet haben.

Die Kinderfeuerwehr Lennestadt besteht inzwischen seit drei Jahren. Unter dem Namen "Feuerflitzer" treffen sich die Kinder derzeit an den Standorten Maumke und Halberbracht in insgesamt vier Gruppen mit rund 40 Kindern. Wir freuen uns jederzeit über weitere feuerwehrbegeisterte Kinder. Perspektivisch ist zudem geplant, die Kinderfeuerwehr auf weitere Löschgruppen im Stadtgebiet auszuweiten. Interessierte Familien können sich bei ihrer örtlichen Löschgruppe melden oder über die Website der Feuerwehr Lennestadt Kontakt aufnehmen.

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