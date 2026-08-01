Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Flächenbrand auf der Halde 22 in Gladbeck

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Gladbeck (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026 wurde die Feuerwehr Gladbeck gegen 18 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Flächenbrand groß" zur Halde 22 im Gladbecker Süden alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung zu erkennen.

Durch den sofortigen Einsatz der mitgeführten Drohne konnte der Brandherd schnell lokalisiert werden. Bedingt durch die ungünstige Topographie in dem Bereich, war das Erreichen des Brandherdes nur zu Fuß durch unwegsames Gelände möglich.

Aufgrund der großen Trockenheit hatte sich der Brand bereits auf einer Fläche von rund 5.000 m² ausgebreitet, wobei dort große Teile bereits komplett verbrannt waren. Die einzelnen Brandherde, die auf der gesamten Fläche noch verteilt waren, konnten mit Kleinlöschgeräten schnell abgelöscht und somit eine Brandausbreitung auf den Rest der Grünflächen verhindert werden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss zwecks Ursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Gladbeck war mit insgesamt 14 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen für rund anderthalb Stunden dort im Einsatz. Auch hier zeigte sich wieder eindrücklich, wie hilfreich der Einsatz moderner Drohnen-Technologie ist. (KK)

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