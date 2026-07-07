Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Flächenbrand an der BAB 2 fordert umfangreichen Feuerwehreinsatz

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Gladbeck (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Gladbeck um 15:31 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Flächenbrand klein" zur Straße An der Boy alarmiert. Die erste Meldung lautete, dass eine etwa zehn Meter lange Hecke in Brand geraten sei.

Noch bevor die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, wurde das Alarmstichwort aufgrund zahlreicher weiterer Notrufe - unter anderem von der Bundesautobahn - erhöht. Nach Angaben der Anrufer hatte das Feuer bereits auf den Grünstreifen der BAB 2 übergegriffen. Daraufhin wurden zusätzlich zum Löschzug der hauptamtlichen Wache der Feuerwehr Gladbeck auch die Freiwilligen Löschzüge Rentfort und Zweckel sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr Bottrop alarmiert, da sich der betroffene Autobahnabschnitt in deren Zuständigkeitsbereich befindet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Böschung zwischen der Straße An der Boy und der Autobahn auf einer Länge von rund 120 Metern brannte. Der Löschzug der hauptamtlichen Wache leitete umgehend die Brandbekämpfung mit vier C-Rohren von der Straßenseite aus ein. Zeitgleich unterstützten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bottrop die Löscharbeiten von der Autobahn aus. Hierbei wurde unter anderem ein Strahlrohr von der Drehleiter aus über die Schallschutzwand hinweg eingesetzt.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der dichten Vegetation sowie des steilen Geländes besonders schwierig. Durch das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte jedoch ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf angrenzende Vegetationsflächen erfolgreich verhindert werden.

Für die abschließenden Nachlöscharbeiten kamen im weiteren Einsatzverlauf zusätzlich ein B-Rohr sowie das Wenderohr der Drehleiter zum Einsatz, um verbliebene Glutnester zuverlässig abzulöschen.

Der Einsatz dauerte insgesamt nahezu drei Stunden.

Während des laufenden Einsatzes stellten die Freiwilligen Einheiten Mitte und Brauck den Grundschutz für das Gladbecker Stadtgebiet sicher. In diesem Zeitraum mussten sie zwei weitere kleinere Einsätze eigenständig abarbeiten. Damit befanden sich zwischenzeitlich sämtliche Feuerwehreinheiten der Stadt Gladbeck gleichzeitig im Einsatz. (FS)

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