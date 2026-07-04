Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Verpuffung an Gasgrill - Eine schwer verletzte Person und Fassadenbrand bei Gewerbebetrieb

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Gladbeck (ots)

Die Feuerwehr Gladbeck wurde am heutigen Tag um 17:32 Uhr zu einem Gewerbebetrieb an der Straße Schanzenhof alarmiert. Gemeldet wurde ein Brand eines Gasgrills sowie einer Gebäudefassade. Bereits während der Anfahrt informierte die Leitstelle die Einsatzkräfte per Funk darüber, dass sich eine verletzte Person an der Einsatzstelle befinden soll.

Alarmiert wurden der Löschzug der hauptamtlichen Wache einschließlich eines Rettungswagens und eines Notarztes sowie die Löschzüge Rentfort und Zweckel der Freiwilligen Feuerwehr Gladbeck.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine Person mit schweren Brandverletzungen im Bereich des Gesichts und der Hände vorgefunden. Die verletzte Person wurde umgehend durch den Rettungsdienst und den Notarzt medizinisch versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen war es beim Betrieb eines Gasgrills zu einer Verpuffung gekommen. Hierdurch wurde die Person verletzt und die mit einem Wärmedämmverbundsystem verkleidete Fassade des Gebäudes in Brand gesetzt.

Dank des vorbildlichen Handelns der Mitarbeiter des Betriebes konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit mehreren Feuerlöschern sowie einem Gartenschlauch weitgehend abgelöscht und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich dadurch auf Nachlöscharbeiten sowie die Kontrolle der betroffenen Bereiche mit einer Wärmebildkamera, um verbliebene Glutnester auszuschließen.

Da die schwer verletzte Person zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik transportiert werden musste, wurde ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle alarmiert. Für dessen Landung und den anschließenden Patiententransport musste die Dorstener Straße vorübergehend vollständig gesperrt werden.

Die Feuerwehr Gladbeck war mit rund 20 Einsatzkräften im Einsatz. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und Kontrollmaßnahmen konnte der Einsatz nach etwa zwei Stunden beendet werden.(FS)

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