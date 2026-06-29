Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Gefahrstoffeinsatz in Gewerbebetrieb - Organisches Peroxid aus beschädigtem Gebinde ausgetreten

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Gladbeck (ots)

Die Feuerwehr Gladbeck wurde heute um 08:10 Uhr zu einem Gewerbebetrieb an der Straße Am Wiesenbusch alarmiert. Die erste Meldung lautete: "ausgetretenes Peroxid".

Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass aus einem Gebinde auf einer Palette in einem Lagerregal ein Gefahrstoff ausgetreten war. Bei dem Stoff handelte es sich um ein organisches Peroxid, das in der Industrie als Biozid verwendet wird. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatte der Gefahrstoff mit Metallteilen des Lagerregals reagiert.

Die betroffene Palette befand sich in einer schwer zugänglichen Höhe innerhalb des Lagerregals. Um das beschädigte Gebinde erreichen zu können, wurde die gesamte Palette mithilfe eines Flurförderfahrzeugs aus dem Regal entnommen und in einer Auffangwanne abgesetzt. Anschließend wurden sämtliche Gebinde kontrolliert. Dabei konnte ein beschädigtes 20-Liter-Gebinde identifiziert werden, aus dem das Produkt austrat.

Das beschädigte Gebinde wurde in einer geeigneten Umverpackung gesichert. Die bereits ausgetretene Stoffmenge wurde mit Bindemittel aufgenommen und fachgerecht gesichert.

Da der Gefahrstoff als brennbar sowie stark ätzend eingestuft ist, erfolgten sämtliche Maßnahmen unter Chemikalienschutzanzügen. Parallel hierzu wurden Maßnahmen zum Brandschutz getroffen. Vorsorglich wurden alle eingesetzten Kräfte nach Abschluss ihrer Arbeiten an einem vor Ort eingerichteten Dekontaminationsplatz dekontaminiert.

Im Einsatz befanden sich der Löschzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache sowie die ABC-Einheit der Feuerwehr Gladbeck. Für die Dauer des Einsatzes stellten die ehrenamtlichen Einheiten Mitte und Brauck den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Der Einsatz dauerte nahezu vier Stunden. Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gladbeck vor Ort im Einsatz.(FS)

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