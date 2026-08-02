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Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Person im Rhein von Sog erfasst.

Boppard (ots)

Am 01.08.2026 kam es gegen 21:26 Uhr zu einem größeren Rettungseinsatz bei Rheinkilometer 576, auf Höhe des Campingplatz Sonneneck / 56154 Boppard.

Zuvor gingen mehrere Meldungen bei der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungsdiensten ein, nach denen eine Person beim Schwimmen im Rhein von einem Frachtschiff überfahren worden und seitdem vermisst sein soll.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte begaben sich unverzüglich auf die Suche nach der vermissten Person.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Vermisste unverletzt durch Kräfte der Feuerwehr bei Rheinkilometer 577, am gegenüberliegenden Ufer sitzend aufgefunden werden

Nach ersten Ermittlungen schwamm die die Person in Ufernähe und wurde durch den Sog eines zu Tal fahrenden Frachtschiffs in die Mitte der Fahrrinne und weiter in Fließrichtung mitgezogen. Etwa einen Kilometer weiter gelang es der Person selbstständig ans Ufer zu schwimmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station Koblenz
-Führungsstelle-
Telefon: 0261-972860
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

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