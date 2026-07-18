PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Oldtimer rollt in die Mosel

Koblenz (ots)

Am 18.07.2026 gegen 17:00 Uhr rollte in Piesport ein Oldtimer in die Mosel. Der Fahrer befand sich zum Unfallzeitpunkt noch im Fahrzeug. Glücklicherweise handelte es sich um ein Cabriolet, so dass sich der Fahrer aus dem untergehenden Auto retten konnte. Mithilfe weiterer Personen konnte er unverletzt das Ufer erreichen.

Der PKW wurde in der Folge durch Taucher gesichert und durch die Feuerwehr geborgen. Da Betriebsstoffe ausgetreten sind wurde an der Örtlichkeit ebenfalls durch die Feuerwehr eine Ölsperre ausgebracht. Aufgrund der Maßnahmen musste die Schifffahrt auf der Mosel im Bereich Piesport kurzzeitig gesperrt werden. Warum der Oldtimer in die Mosel rollte ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station Trier
Telefon: 06519-38190
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 10:27

    PP-ELT: Sportboot drohte im Mainzer Zollhafen zu sinken

    Mainz (ots) - Am 16.07.2026 gegen 08:45 Uhr drohte im Mainzer Zollhafen ein etwa sieben Meter langes Sportboot zu sinken. Die Feuerwehr sicherte das bereits bis zum Heck eingesunkene Boot, sodass ein weiteres Absinken verhindert werden konnte. Durch den Vorfall traten Betriebsstoffe aus und verteilten sich im Hafenbecken. Der Hafenmeister wurde verständigt. Mithilfe einer Ölsperre konnte die Gewässerverunreinigung ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 04:54

    PP-ELT: Gewässerverunreinigung durch technischen Defekt eines Fahrgastkabinenschiffes

    Mainz (ots) - Am 16.07.2026 gegen 02:00 Uhr kam es zu einer Gewässerverunreinigung durch Dieselkraftstoff in der Schleuse Dezem, Moselkilometer 166. Nach ersten Ermittlungen führte ein technischer Defekt am Kraftstofftagestank zu einem Überlaufen und es gelangten über 100 Liter Diesel in die Scheusenkammer. Dieses führte zu einer Gewässerverunreinigung über die ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 13:47

    PP-ELT: Nachtrag zum Badeunfall am Binger Mäuseturm

    Boppard (ots) - Im Zusammenhang mit dem Personenrettungseinsatz am Binger Mäuseturm vom 28. Juni 2026 wurde am Dienstagvormittag, 30. Juni 2026 der Wasserschutzpolizei durch Passanten ein im Rhein leblos treibender Körper im Bereich Boppard gemeldet. Der Leichnam konnte durch Einsatzkräfte der Polizei bei Rheinkilometer 572 geborgen werden. Der Verunglückte wurde mittlerweile zweifelsfrei als der am Mäuseturm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren