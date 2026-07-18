Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Oldtimer rollt in die Mosel

Koblenz (ots)

Am 18.07.2026 gegen 17:00 Uhr rollte in Piesport ein Oldtimer in die Mosel. Der Fahrer befand sich zum Unfallzeitpunkt noch im Fahrzeug. Glücklicherweise handelte es sich um ein Cabriolet, so dass sich der Fahrer aus dem untergehenden Auto retten konnte. Mithilfe weiterer Personen konnte er unverletzt das Ufer erreichen.

Der PKW wurde in der Folge durch Taucher gesichert und durch die Feuerwehr geborgen. Da Betriebsstoffe ausgetreten sind wurde an der Örtlichkeit ebenfalls durch die Feuerwehr eine Ölsperre ausgebracht. Aufgrund der Maßnahmen musste die Schifffahrt auf der Mosel im Bereich Piesport kurzzeitig gesperrt werden. Warum der Oldtimer in die Mosel rollte ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und steht noch nicht fest.

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