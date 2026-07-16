Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Sportboot drohte im Mainzer Zollhafen zu sinken

Mainz (ots)

Am 16.07.2026 gegen 08:45 Uhr drohte im Mainzer Zollhafen ein etwa sieben Meter langes Sportboot zu sinken.

Die Feuerwehr sicherte das bereits bis zum Heck eingesunkene Boot, sodass ein weiteres Absinken verhindert werden konnte. Durch den Vorfall traten Betriebsstoffe aus und verteilten sich im Hafenbecken. Der Hafenmeister wurde verständigt. Mithilfe einer Ölsperre konnte die Gewässerverunreinigung eingedämmt und ein Ausbreiten der ausgelaufenen Betriebsstoffe auf den Rhein verhindert werden. Die Ursache des Wassereinbruchs ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

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