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Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung durch technischen Defekt eines Fahrgastkabinenschiffes

Mainz (ots)

Am 16.07.2026 gegen 02:00 Uhr kam es zu einer Gewässerverunreinigung durch Dieselkraftstoff in der Schleuse Dezem, Moselkilometer 166. Nach ersten Ermittlungen führte ein technischer Defekt am Kraftstofftagestank zu einem Überlaufen und es gelangten über 100 Liter Diesel in die Scheusenkammer. Dieses führte zu einer Gewässerverunreinigung über die gesamte Moselbreite von ca. 500 m. Dem Fahrgastkabinenschiff wurde bis zur weiteren technischen Klärung ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Es befinden sich zur Zeit 124 Passagiere an Bord. Umweltschutzmaßnahmen, wie abschlängeln oder absaugen des Kraftstoffes, sind aufgrund der Strömung nicht möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station Trier
Telefon: 06519-38190
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

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