Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
PP-ELT: Nachtrag zum Badeunfall am Binger Mäuseturm
Boppard (ots)
Im Zusammenhang mit dem Personenrettungseinsatz am Binger Mäuseturm vom 28. Juni 2026 wurde am Dienstagvormittag, 30. Juni 2026 der Wasserschutzpolizei durch Passanten ein im Rhein leblos treibender Körper im Bereich Boppard gemeldet.
Der Leichnam konnte durch Einsatzkräfte der Polizei bei Rheinkilometer 572 geborgen werden.
Der Verunglückte wurde mittlerweile zweifelsfrei als der am Mäuseturm vermisste 20-Jährige identifiziert. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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