Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Badeunfall Binger Mäuseturm

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Mainz (ots)

Am 28.06.2026, gegen 18:45 Uhr, befand sich beim Binger Mäuseturm, Rkm 530,1 ein 20 Jahre junger Mann mit Freunden am Rhein. Dort überquerte er eine Wasserrinne , stürzte in die Strömung, ging unter und wurde dann nicht mehr gesehen.

Die Personensuche wurde sowohl von Wasser durch Feuerwehr und Wasserschutzpolizei, als aus der Luft und von Land mit ca. 70 Einsatzkräften durchgeführt. Die Person konnte nicht gerettet werden und gilt als vermisst. Der Einsatz wurde um 20:20 Uhr durch die Rettungskräfte beendet.

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