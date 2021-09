Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Brand eines Sportbootes

Andernach (ots)

Zur genannten Zeit wurde der Brand eines Sportbootes auf dem Rhein bei Rkm 611 gemeldet. Umgehend wurde via ILSt Ko und Mt die lokalen Feuerwehren verständigt. Es soll sich laut Mitteiler um ein älteres Sportboot mit Inborderantrieb, besetzt mit einer weibl. Person handeln. Das ältere Boot konnte in der Talfahrt treibend von einem Fahrgastschiff aufgenommen und letztlich von der schnell im Einsatz befindlichen Feuerwehr aus Andernach resp. Neuwied Irrlich/Feldkirchen an die Hafenmauer in Andernach verbracht werden. Dort erfolgte dann durch Landkräfte der Feuerwehr Andernach der Löschangriff. Die Frau blieb unverletzt, das Boot erlitt hohen Sachschaden in bisher unbekannter Höhe und wird vorübergehend im Hafengelände Andernach gesichert aufbewahrt. Im Verlauf der Löscharbeiten traf das Dienstboot der Station Koblenz nach Anfahrt von Koblenz aus den Schadensort, um erste Ermittlungen hinsichtlich der Ursache einzuleiten. Diese dauern noch an. Anzahl der eingesetzten Fw-Kräfte bei Erstellung des Eintrages nicht bekannt.

Maßnahmen:

SV-Aufnahme Lichtbilder Absperrung der Örtlichkeit

