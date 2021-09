Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Festfahrung Sportboot

Germersheim (ots)

Ein havariertes Sportboot kam am Sonntag kurz nach 12 Uhr auf dem Rheinsheimer Grund in der Nähe des Germersheimer Hafens fest und konnte sich mittels aufgebrachtem Anker im Strom halten. Der rasch ausgebrachte bootseigene Anker wurde ausgebracht, so dass das Boot bei Rkm 386,5 zum Stehen kam. Bei der Vorbeifahrt eines Tankmotorschiffes und der hierdurch verursachten Wellen und Sogwirkung der Schraube verfiel das Sportboot wieder, der Anker riss sich los und das Sportboot trieb weiter manövrierunfähig in die stark befahrene Fahrrinne zu Tal. Das Streifenboot der WSP Station Germersheim nahm das Boot längsseits kurz vor einem Wahrschaufloß der WSV bis zum Hafen Germersheim auf.

Auffällig war leider wieder einmal das Verhalten einiger Sportbootfahrer, die teilweise sehr eng am Havaristen vorbeifuhren und das, obwohl eine ausgebrachte Hinweisfahne und Blaulicht auf die Havariestelle hingewiesen wurde.

Das vorbeifahrende Tankmotorschiff wird nun mit einer Anzeige der Wasserschutzpolizei rechnen müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell