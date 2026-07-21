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HDP-RP: Kurz vor dem Abitur? Jetzt schon den nächsten Schritt für den zukünftigen Traumberuf planen!

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Büchenbeuren (ots)

Das neue Schuljahr steht kurz bevor - und damit rückt für viele Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz das Abitur ein gutes Stück näher. Genau jetzt ist deshalb der perfekte Zeitpunkt, um sich Gedanken über die Zeit danach zu machen. Du suchst einen Beruf, der Sinn stiftet, abwechslungsreich ist und echte Verantwortung bietet? Dann könnte das Bachelorstudium bei der Polizei Rheinland-Pfalz genau das Richtige für dich sein. Das Beste: Du musst nicht auf dein Abiturzeugnis warten. Eine Bewerbung ist bereits rund ein Jahr vor dem Schulabschluss möglich. Auch das komplette Auswahlverfahren kannst du schon vor dem Abi absolvieren - dein Abschlusszeugnis reichst du einfach bis zum Einstellungstermin nach. Du hast die Wahl zwischen den Studienrichtungen Schutzpolizei und Kriminalpolizei. Eine Einstellung ist zum 02. Mai 2027 oder auch zum 01. Oktober 2027 möglich. Studium mit Praxis statt nur Hörsaal Das dreijährige Studium verbindet Theorie und Praxis: Neben rechtlichen, taktischen und sozialwissenschaftlichen Inhalten sammelst du praktische Erfahrungen in modernen Trainingszentren sowie bei Einsätzen und Praktika in den Polizeipräsidien. Und ein weiterer Pluspunkt: Bereits während des Studiums erhältst du ein Gehalt. Nach deinem erfolgreichen Abschluss startest du mit dem akademischen Grad Bachelor of Arts direkt als Polizeikommissarin bzw. Polizeikommissar oder Kriminalkommissarin bzw. Kriminalkommissar in den Beruf. Erst informieren und dann entscheiden? Du möchtest herausfinden, ob der Polizeiberuf zu dir passt? Dann besuche eine der vielen Informationsveranstaltungen der Einstellungsberatung der Polizei. Dort erhältst du authentische Einblicke in den Berufsalltag, erfährst alles rund um das Studium und kannst deine Fragen direkt an erfahrene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte stellen. Die Veranstaltungen finden das ganze Jahr über in ganz Rheinland-Pfalz und damit auch in deiner Nähe statt. Alle Informationen zur Bewerbung, den Einstellungsvoraussetzungen und den nächsten Veranstaltungen findest du unter www.polizei.rlp.de/karriere.

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