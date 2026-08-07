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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Hinweise zur Veranstaltung "Rhein in Flammen"

Koblenz (ots)

Ab heute bis Sonntag 09.08.2026 findet in Koblenz die Veranstaltung "Rhein in Flammen" statt. Um einen sicheren und reibungslosen Verlauf zu gewährleisten, weisen die Veranstalter und die Polizei auf folgende wichtige Punkte hin:

1. Verbot Drohnenüberflüge

Beachten Sie, dass Drohnenflüge über Menschenmengen und Veranstaltungsflächen grundsätzlich verboten sind und nur durch eine entsprechende Genehmigung auf bestimmten Bereichen zulässig ist. Der unerlaubte Gebrauch kann Gefahren für Unbeteiligte hervorrufen und ist unter Strafe gestellt.

2. Kinderfinder-Bändchen

Kinderfinder-Bändchen sind kostenlos an allen Ständen sowie bei der Polizei, der Feuerwehr, dem DRK, dem Sicherheitspersonal und im Infozelt der Koblenz-Touristik erhältlich. Sie ermöglichen im Falle einer Trennung eine schnelle Zusammenführung von Kindern und ihren Angehörigen. Hierzu wird der Name des Kindes sowie eine telefonische Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten auf dem Armband vermerkt.

3. Park & Ride-Möglichkeiten

Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, die Park & Ride Angebote zu nutzen. Die entsprechenden Parkplätze sind mit einem roten Punkt auf den Verkehrsschildern gekennzeichnet. Ab dort verkehren Pendelbusse ins Koblenzer Zentrum. Weitere Informationen finden Sie über folgenden Link: https://www.rif-koblenz.de/anreise/auto

Wir wünschen allen Besuchern und Besucherinnen eine angenehme An- und Abreise und einen sicheren Aufenthalt!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
(J.F.)
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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