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POL-PPKO: 75 Jahre Polizeiautobahnstation Montabaur - Tag der offenen Tür am 15.August 2026

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Koblenz (ots)

Seit 75 Jahren steht die Polizei-Autobahnstation Montabaur Tag und Nacht für die Sicherheit auf und rund um die Autobahn. Am Samstag, den 15. August 2026, von 13:00 bis 18:00 Uhr, möchten wir dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit Ihnen feiern - und laden herzlich zu einem Tag der offenen Tür ein.

Am Standort An der Autobahnmeisterei 6 in 56412 Heiligenroth erwartet Sie ein buntes Programm, das zeigt, was hinter den Kulissen steckt. Eine beeindruckende Blaulichtmeile mit Polizei, DRK, THW, Feuerwehr, Notfallseelsorge, DLRG, Autobahnmeisterei und Rettungshundestaffel macht die Vielfalt unserer Partner erlebbar.

Kinder und Erwachsene können hautnah erleben, wie Einstellungstests ablaufen, moderne und historische Einsatzfahrzeuge bestaunen und actionreiche Vorführungen polizeilicher Einsätze sowie der Hundestaffel miterleben. Dazu gibt es Essen, Trinken und viele Gelegenheiten zum persönlichen Austausch - denn Sicherheit lebt vom Vertrauen und vom Miteinander.

Anfahrt: Die Zufahrt erfolgt über das Industriegebiet Heiligenroth. Die für die Veranstaltung gesperrte Anschlussstelle dient als Parkplatz.

Kommen Sie vorbei, feiern Sie mit uns und erleben Sie, was 75 Jahre Einsatzbereitschaft bedeuten. Die Polizeiautobahnstation Montabaur freut sich!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
K. Zorn
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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