POL-PPKO: Angeblicher Diebstahl eines Kunstwerks an der Ahrmündung- Fall geklärt
Koblenz (ots)
Mit Bezug auf den Zeugenaufruf vom 03. August, 15.50 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Sachverhalt zwischenzeitlich aufgeklärt werden konnte. Bei der Entfernung des Kunstwerks handelte es sich nicht um eine Straftat sondern um eine Verkehrssicherungsmaßnahme der Stadtverwaltung Sinzig.
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