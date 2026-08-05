POL-PPKO: Angeblicher Diebstahl eines Kunstwerks an der Ahrmündung- Fall geklärt

Oelsberg (ots) - Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Brandes eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Oelsberg im Einsatz. Anwohner werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale PHK Steinheuer Telefon: 0261-103-0 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de ...

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