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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Angeblicher Diebstahl eines Kunstwerks an der Ahrmündung- Fall geklärt

Koblenz (ots)

Mit Bezug auf den Zeugenaufruf vom 03. August, 15.50 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Sachverhalt zwischenzeitlich aufgeklärt werden konnte. Bei der Entfernung des Kunstwerks handelte es sich nicht um eine Straftat sondern um eine Verkehrssicherungsmaßnahme der Stadtverwaltung Sinzig.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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