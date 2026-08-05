Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in Oelsberg

Oelsberg (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Brandes eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Oelsberg im Einsatz. Anwohner werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

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