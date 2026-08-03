PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl eines Kunstwerks an der Ahrmündung in Sinzig

POL-PPKO: Diebstahl eines Kunstwerks an der Ahrmündung in Sinzig
  • Bild-Infos
  • Download

Koblenz (ots)

In der Zeit vom 20.07. bis zum 29.07.26 kam es an der Ahrmündung in Sinzig an der dortigen Fußgänger- und Fahrradbrücke zum Diebstahl eines Kunstwerks, das dort anlässlich des dritten Jahrestags der Flutkatastrophe im Jahr 2024 durch eine Künstlerin befestigt worden war. Es handelt sich um eine wolkenähnliche Skulpturenlandschaft, bestehend aus rötlich eingefärbtem Draht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Zentralen Anzeigenbearbeitung unter der Rufnummer 0261/ 103 53162, der Polizei Remagen unter 02642/9382-0 oder mit jeder anderen Polizeidienstelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 14:32

    POL-PPKO: Nature One 2026 - Polizei zieht vorläufiges Fazit

    Koblenz (ots) - "Erfreulich friedlich"... so einfach lässt sich der bisherige polizeiliche Einsatzverlauf zu der Techno-Veranstaltung Nature One 2026 beschreiben. Das spiegelt sich auch bislang in den Zahlen und Statistiken wider. Veranstaltungsbedingte Delikte wie Diebstähle, Körperverletzungen waren die absolute Ausnahme. Das ist sicher auch auf die deutlich sichtbare Präsenz der Einsatzkräfte im Veranstaltungsraum ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 16:10

    POL-PPKO: Boppard - Zeugenaufruf nach PKW-Diebstahl am 19./20.07.2026

    Koblenz (ots) - Zwischen Sonntag, dem 19.07.2026, 20:15 Uhr und Montag, dem 20.07.2026, 08:30 Uhr kam es in Boppard zum Diebstahl eines Kraftfahrzeugs. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi A6 Avant (Baujahr 2017). Auffällig an dem Fahrzeug sind die orangefarbenen Felgen sowie ein ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 27.07.2026 – 15:09

    POL-PPKO: 13-jähriges Mädchen aus Rhein-Sieg-Kreis vermisst - Bezüge nach RLP möglich

    Koblenz (ots) - Seit dem 19.06.2026 wird die 13-jährige Alison Emilia M. vermisst. Alison ist von ihrer Wohngruppe in 53783 Mühleip (Rhein-Sieg-Kreis) als vermisst gemeldet worden und kehrte dorthin nicht zurück. Es gibt Hinweise, dass sie Bezüge nach Rheinland-Pfalz, unter anderem auch Neuwied, haben könnte. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren