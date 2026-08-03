Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl eines Kunstwerks an der Ahrmündung in Sinzig

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Koblenz (ots)

In der Zeit vom 20.07. bis zum 29.07.26 kam es an der Ahrmündung in Sinzig an der dortigen Fußgänger- und Fahrradbrücke zum Diebstahl eines Kunstwerks, das dort anlässlich des dritten Jahrestags der Flutkatastrophe im Jahr 2024 durch eine Künstlerin befestigt worden war. Es handelt sich um eine wolkenähnliche Skulpturenlandschaft, bestehend aus rötlich eingefärbtem Draht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Zentralen Anzeigenbearbeitung unter der Rufnummer 0261/ 103 53162, der Polizei Remagen unter 02642/9382-0 oder mit jeder anderen Polizeidienstelle in Verbindung zu setzen.

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