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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 13-jähriges Mädchen aus Rhein-Sieg-Kreis vermisst - Bezüge nach RLP möglich

Koblenz (ots)

Seit dem 19.06.2026 wird die 13-jährige Alison Emilia M. vermisst. Alison ist von ihrer Wohngruppe in 53783 Mühleip (Rhein-Sieg-Kreis) als vermisst gemeldet worden und kehrte dorthin nicht zurück. Es gibt Hinweise, dass sie Bezüge nach Rheinland-Pfalz, unter anderem auch Neuwied, haben könnte. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gefahr für Leib oder Leben der Vermissten besteht. Beschreibung: circa 160 cm groß schlanke Statur braune schulterlange Haare Sommersprossen

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/cr2maxP eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 
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