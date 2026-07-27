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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Körperverletzung nach Festivalbesuch in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 26.07.2026, gegen 22:05 Uhr, wurde eine Passantin von
einem noch unbekannten männlichen Täter in der Straße Niederberger 
Höhe Ecke Johannes-Casel-Straße mit mehreren Faustschlägen gegen den 
Hinterkopf attackiert.
Die Geschädigte war auf dem Rückweg von einem  Musikfestival auf der 
Festung Ehrenbreitstein zu ihrem PKW, welcher in der Straße 
Niederberger Höhe geparkt war.
Der unbekannte Täter sei, so die bisherigen Ermittlungen, bereits 
zuvor auf dem Festival durch aggressives Verhalten aufgefallen.
Beschreibung:
ca. 185cm groß
stämmige/breite Figur
südländischem Aussehen
auffällig gelbes T-Shirt
sprach vermutlich spanisch oder portugiesisch

Zeugen, welche Angaben zu dem gesuchten Täter oder der Tat machen 
können, werden geben Kontakt mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 
unter 0261/ 92 156 300 oder jeden anderen Polizeidienststelle 
aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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