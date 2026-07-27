Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Körperverletzung nach Festivalbesuch in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 26.07.2026, gegen 22:05 Uhr, wurde eine Passantin von einem noch unbekannten männlichen Täter in der Straße Niederberger Höhe Ecke Johannes-Casel-Straße mit mehreren Faustschlägen gegen den Hinterkopf attackiert. Die Geschädigte war auf dem Rückweg von einem Musikfestival auf der Festung Ehrenbreitstein zu ihrem PKW, welcher in der Straße Niederberger Höhe geparkt war. Der unbekannte Täter sei, so die bisherigen Ermittlungen, bereits zuvor auf dem Festival durch aggressives Verhalten aufgefallen. Beschreibung: ca. 185cm groß stämmige/breite Figur südländischem Aussehen auffällig gelbes T-Shirt sprach vermutlich spanisch oder portugiesisch Zeugen, welche Angaben zu dem gesuchten Täter oder der Tat machen können, werden geben Kontakt mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/ 92 156 300 oder jeden anderen Polizeidienststelle aufzunehmen.

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