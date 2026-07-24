POL-PPKO: Brand eines Wohngebäudes in Wissen

Koblenz (ots) - Am 24.07.2026 wurde im Bereich des Gewerbegebiets Nievern, Auf der Lay, eine leblose Person in einem Gebüsch entdeckt. Ein Mitteiler hatte die Person im Gebüsch gefunden und die Polizei alarmiert. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 53-jährigen Mann, dessen Identität zweifelsfrei geklärt werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen stammt die ...

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