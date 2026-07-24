POL-PPKO: Brand eines Wohngebäudes in Wissen
Wissen (ots)
Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz aufgrund eines Gebäudebrandes in Wissen. Die Rauchschwaden scheinen weit sichtbar zu sein. Zur Brandursache und -folgen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird daher gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
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