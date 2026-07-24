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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand eines Wohngebäudes in Wissen

Wissen (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz aufgrund eines Gebäudebrandes in Wissen. Die Rauchschwaden scheinen weit sichtbar zu sein. Zur Brandursache und -folgen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird daher gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK'in Scholtyssek
Telefon: 0261-92156-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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