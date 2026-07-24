Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verstorbener 53-jähriger im Gewerbegebiet Nievern aufgefunden

Koblenz (ots)

Am 24.07.2026 wurde im Bereich des Gewerbegebiets Nievern, Auf der Lay, eine leblose Person in einem Gebüsch entdeckt. Ein Mitteiler hatte die Person im Gebüsch gefunden und die Polizei alarmiert.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 53-jährigen Mann, dessen Identität zweifelsfrei geklärt werden konnte.

Nach ersten Erkenntnissen stammt die Person aus dem sozial schwachen Milieu und verstarb möglicherweise an einem nicht näher zu bezeichnenden internistischen Vorfall. Hinweise auf ein Suizid oder Fremdverschulden sind keine gegeben.

Die Ermittlungen zur genauen Todesursache werden durch die Kriminalpolizei Montabaur geführt.

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