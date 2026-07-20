PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 16-jähriger Junge aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots)

Seit Montag dem 29.06.2026, 07.00 Uhr wird der 16- jährige Niou A. 
aus  Koblenz vermisst.
In der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 07:00 Uhr verließ er gemeinsam mit
seiner Freundin unbemerkt die elterliche Wohnung.
Beide dürften gemeinsam mit dem Zug unterwegs sein.
Derzeit liegen keine Hinweise auf den Aufenthaltsort vor.

Beschreibung:
ca. 175cm
schlank
schw. Haare, etwa bis Nacken
dunkle Augen
schwarze Jogginghose
schwarze Sneaker Nike Air
schwarzes T-Shirt od. schw. Pullover
schwarzer Rucksack mit goldenem Emblem (Emblem unbekannt)

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/oaPBAER eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Kriminalwache in Koblenz unter 0261/ 92156 390 
oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O.Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 10:25

    POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

    Neuwied (ots) - Am 16.06.2026 wurde eine 76-jährige Seniorin in Neuwied Opfer eines Betrugs. Gegen 11:30 Uhr kontaktierte sie ein bislang unbekannter Täter telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Kurz darauf erschien ein der Geschädigten unbekannter Mann an der Anschrift und erlangte ihre Bankkarte samt PIN. In der Folge wurde bei der Sparkasse Neuwied unberechtigt Geld vom Konto der Geschädigten ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 16:07

    POL-PPKO: Brand in Höhr-Grenzhausen

    Höhr-Grenzhausen (ots) - Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Brandes eines Carports in der Westerwaldstraße in Höhr-Grenzhausen im Einsatz. Anwohner werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 12:26

    POL-PPKO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Johanna B. aus Andernach

    Koblenz (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 73-jährigen Vermissten Johanna B. aus Andernach, vom 26.06.2026, kann eingestellt werden. Im Rahmen der Vermisstensuche, wurde eine Frau im Bereich Andernach leblos aufgefunden. Diese konnte als die gesuchte Johanna B. identifiziert werden. Die genauen Todesumstände sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren