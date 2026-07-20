Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 16-jähriger Junge aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots)

Seit Montag dem 29.06.2026, 07.00 Uhr wird der 16- jährige Niou A. aus Koblenz vermisst. In der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 07:00 Uhr verließ er gemeinsam mit seiner Freundin unbemerkt die elterliche Wohnung. Beide dürften gemeinsam mit dem Zug unterwegs sein. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Aufenthaltsort vor. Beschreibung: ca. 175cm schlank schw. Haare, etwa bis Nacken dunkle Augen schwarze Jogginghose schwarze Sneaker Nike Air schwarzes T-Shirt od. schw. Pullover schwarzer Rucksack mit goldenem Emblem (Emblem unbekannt) Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/oaPBAER eingesehen werden. Hinweise nimmt die Kriminalwache in Koblenz unter 0261/ 92156 390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

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