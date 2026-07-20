Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Neuwied (ots)

Am 16.06.2026 wurde eine 76-jährige Seniorin in Neuwied Opfer eines Betrugs. Gegen 11:30 Uhr kontaktierte sie ein bislang unbekannter Täter telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Kurz darauf erschien ein der Geschädigten unbekannter Mann an der Anschrift und erlangte ihre Bankkarte samt PIN. In der Folge wurde bei der Sparkasse Neuwied unberechtigt Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Fotos des Tatverdächtigen sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/sfX5DB3

Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0.

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