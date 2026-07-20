PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Neuwied (ots)

Am 16.06.2026 wurde eine 76-jährige Seniorin in Neuwied Opfer eines Betrugs. Gegen 11:30 Uhr kontaktierte sie ein bislang unbekannter Täter telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Kurz darauf erschien ein der Geschädigten unbekannter Mann an der Anschrift und erlangte ihre Bankkarte samt PIN. In der Folge wurde bei der Sparkasse Neuwied unberechtigt Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Fotos des Tatverdächtigen sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/sfX5DB3

Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 16:07

    POL-PPKO: Brand in Höhr-Grenzhausen

    Höhr-Grenzhausen (ots) - Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Brandes eines Carports in der Westerwaldstraße in Höhr-Grenzhausen im Einsatz. Anwohner werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 12:26

    POL-PPKO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Johanna B. aus Andernach

    Koblenz (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 73-jährigen Vermissten Johanna B. aus Andernach, vom 26.06.2026, kann eingestellt werden. Im Rahmen der Vermisstensuche, wurde eine Frau im Bereich Andernach leblos aufgefunden. Diese konnte als die gesuchte Johanna B. identifiziert werden. Die genauen Todesumstände sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 12:03

    POL-PPKO: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung an Tahir-Moschee in Koblenz

    Koblenz (ots) - Am 16.07.2026 kam es gegen 02:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Tahir Moschee in Koblenz-Lützel. Ein unbekannter Täter beschädigte mehrere Scheiben und Türen des Gebäudes. Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete der Täter in Richtung Andernacher Straße. Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben: Dunkler Hoodie , ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren