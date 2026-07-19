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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in Höhr-Grenzhausen

Höhr-Grenzhausen (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Brandes eines Carports in der Westerwaldstraße in Höhr-Grenzhausen im Einsatz. Anwohner werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK' in Scholtyssek
Telefon: 0261-92156-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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