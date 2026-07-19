POL-PPKO: Brand in Höhr-Grenzhausen
Höhr-Grenzhausen (ots)
Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Brandes eines Carports in der Westerwaldstraße in Höhr-Grenzhausen im Einsatz. Anwohner werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
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