POL-PPKO: Brand in Höhr-Grenzhausen

Bad Breisig (ots) - Derzeit steht ein Wohngebäude in der Ortslage Bad Breisig in Brand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es im Bereich der Ortslage Bad Breisig als auch der angrenzenden Bundesstraße B9 zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Wir bitten derzeit von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr