PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Johanna B. aus Andernach

Koblenz (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 73-jährigen Vermissten Johanna B. aus Andernach, vom 26.06.2026, kann eingestellt werden.

Im Rahmen der Vermisstensuche, wurde eine Frau im Bereich Andernach leblos aufgefunden. Diese konnte als die gesuchte Johanna B. identifiziert werden.

Die genauen Todesumstände sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder, die geteilt worden sind, zu löschen und nicht mehr zu verbreiten.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6303389 (Ursprüngliche Pressemeldung).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K.Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 12:03

    POL-PPKO: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung an Tahir-Moschee in Koblenz

    Koblenz (ots) - Am 16.07.2026 kam es gegen 02:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Tahir Moschee in Koblenz-Lützel. Ein unbekannter Täter beschädigte mehrere Scheiben und Türen des Gebäudes. Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete der Täter in Richtung Andernacher Straße. Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben: Dunkler Hoodie , ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 19:25

    POL-PPKO: Aktueller Wohnhausbrand

    Bad Breisig (ots) - Derzeit steht ein Wohngebäude in der Ortslage Bad Breisig in Brand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es im Bereich der Ortslage Bad Breisig als auch der angrenzenden Bundesstraße B9 zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Wir bitten derzeit von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 07:47

    POL-PPKO: Vorsicht, die Polizei warnt: Auch Kriminelle lesen Traueranzeigen!

    Koblenz (ots) - Traueranzeigen dienen dem Gedenken - leider können sie auch von Straftätern missbraucht werden. Einbruchsgefahr: Der Termin der Trauerfeier verrät, wann ein Wohnhaus möglicherweise unbewohnt ist und Nachbarn sich ebenfalls auf der Trauerfeier befinden können. Schockanrufe: Namen von Kindern, Enkeln oder anderen Angehörigen erleichtern Betrügern, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren