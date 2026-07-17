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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung an Tahir-Moschee in Koblenz

Koblenz (ots)

Am 16.07.2026 kam es gegen 02:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Tahir Moschee in Koblenz-Lützel. Ein unbekannter Täter beschädigte mehrere Scheiben und Türen des Gebäudes. Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete der Täter in Richtung Andernacher Straße.

Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Dunkler Hoodie , Dunkle, lange Hose (vermutlich Sporthose), Schmale Figur, Ca. 170 cm groß, führte ein langes Gartengerät ( vermutlich eine Hacke) mit sich.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinsoektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261 103-54230 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K.Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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