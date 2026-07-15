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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vorsicht, die Polizei warnt: Auch Kriminelle lesen Traueranzeigen!

Koblenz (ots)

Traueranzeigen dienen dem Gedenken - leider können sie auch von Straftätern missbraucht werden.

Einbruchsgefahr:

Der Termin der Trauerfeier verrät, wann ein Wohnhaus möglicherweise unbewohnt ist und Nachbarn sich ebenfalls auf der Trauerfeier befinden können.

Schockanrufe:

Namen von Kindern, Enkeln oder anderen Angehörigen erleichtern Betrügern, gezielt Vertrauen aufzubauen.

Persönliche Daten:

Wohnanschriften und Telefonnummern können für weitere Straftaten missbraucht werden.

Unser Rat:

   1. Veröffentlichen Sie nur die nötigsten Informationen.
   2. Nennen Sie Angehörige möglichst allgemein (z. B. "Familie 
      Mustermann").
   3. Geben Sie als Kondolenzadresse möglichst das 
      Bestattungsunternehmen an.
   4. Verzichten Sie nach Möglichkeit auf private Telefonnummern und 
      vollständige Wohnanschriften. Prüfen Sie ihren 
      Telefonbucheintrag und ändern oder löschen sie diesen 
      gegebenenfalls.

Ein würdevolles Gedenken und Ihre Sicherheit schließen sich nicht aus. Mit wenigen Anpassungen können Sie es Kriminellen deutlich schwerer machen.

Sie wünschen weitere Beratung? Wir stehen Ihnen zur Seite: https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblenz/fachstelle-fuer-praevention-des-pp-koblenz

Ihre Polizei Koblenz- Gemeinsam für mehr Sicherheit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
M.L.
Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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