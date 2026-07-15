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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rennerod - Explosion eines Einfamilienhauses

Rennerod (ots)

Am 15.07.2025, um 01.40 Uhr, kam es zu einer Verpuffung innerhalb eines Einfamilienhauses in der Holzbachstraße in Rennerod. Der 39jährige Bewohner wurde schwer verletzt. Eine Außenwand wurde hierbei stark und 2 Nachbargebäude leicht beschädigt. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die B54 musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Derzeit erfolgen Sicherungsmaßnahmen am Gebäude. Die Polizei hat die erforderlichen Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-921560
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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