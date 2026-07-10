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POL-PPKO: WARNMELDUNG (NEU) - Warnung der Bevölkerung im Bereich Linz am Rhein hinsichtlich einer Giftschlange (Korallenotter)

POL-PPKO: WARNMELDUNG (NEU) - Warnung der Bevölkerung im Bereich Linz am Rhein hinsichtlich einer Giftschlange (Korallenotter)
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Linz am Rhein (ots)

Über einen Bürger ging bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz die Mitteilung über die Sichtung einer vermeintlichen Giftschlange im Bereich des Roniger Wegs in Linz ein.

Nach Prüfung durch das Ordnungsamt, die Feuerwehr und einen Fachkundigen für Giftschlangen anhand eines von der meldenden Person gefertigten Lichtbildes ist tatsächlich von einer Giftschlange, im Konkreten von einer Korallenotter, auszugehen.

Zu einer weiteren Sichtung kam es seither nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass diese Schlange hier zwar nicht heimisch, aber dennoch lebensfähig ist.

Bei der Korallenotter handelt es sich um eine hochgiftige Schlange mit Neurotoxin, welches die Nervenübertragung stört und unbehandelt die Atemwege lähmt. Jeder Biss ist unverzüglich als medizinischer Notfall zu werten. Grundsätzlich sind diese Schlagen jedoch nicht aggressiv und beißen nur, wenn sie bedrängt, angefasst oder festgehalten werden.

Im Falle einer Sichtung soll nicht näher an die Schlange herangetreten und umgehend der Notruf 110 oder 112 gewählt werden. Ein Original-Bild der Schlange befindet sich bei dieser PM. Die örtliche Bevölkerung wird zusätzlich via WarnApp gewarnt. Zeuginnen und Zeugen, welche einen Hinweis auf einen möglichen Besitzer einer solchen Schlange (im Bereich Linz) geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter Tel: 02644 943-0 zu melden.

HINWEIS: Wegen einer fehlenden Bild-Datei musste diese PM neu hochladen werden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ)
Michels, EPHK (PvD)
Telefon: 0261-92156-0
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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