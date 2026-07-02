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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Warnung vor dem "Kettentrick"!

Koblenz (ots)

Aufgrund aktueller Taten in Koblenz und Umgebung warnt die Polizei! Der Kettentrick ist eine Form des Trickdiebstahls, bei der Kriminelle den hochwertigen Schmuck ihrer Opfer durch wertlosen Modeschmuck austauschen. Dem voran geht eine erbetene Hilfeleistung und als Dank bietet man den Betroffenen besagten Modeschmuck an. Mittels überschwänglicher Sprache und Gestik werden Betroffene derart abgelenkt, dass Sie den Austausch der Schmuckstücke erst viel später bemerken. Aufgrund Ihrer Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft geraten dabei vornehmlich ältere Menschen ins Visier der Täter.

Wir raten dazu:

   - Tragen Sie wertvollen Schmuck in der Öffentlichkeit mit Bedacht.
   - Achten Sie auf verdächtige Wahrnehmungen in ihrem Umfeld, 
     insbesondere auf aufdringliche Menschen.
   - Suchen Sie offensiv Hilfe bei anderen Passanten und zeigen Sie 
     Zivilcourage, wenn Sie um Hilfe gebeten werden.
   - Verständigen Sie im Zweifel sofort die Polizei unter 110.

Bitte informieren Sie auch ältere Angehörige, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmasche. Teilen ausdrücklich erwünscht!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
M.L.
Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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