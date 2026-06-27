POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Jungen - ERLEDIGUNG
Andernach (ots)
Mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung vom 26.06.2026 nach dem 12-jährigen Joel K. aus Andernach teilt die Polizei mit, dass der Vermisste zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden konnte.
Die Fahndungsmaßnahmen werden zurückgenommen.
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