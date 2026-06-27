POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Jungen - ERLEDIGUNG

Buchholz (Westerwald) (ots) - Am 24.06.2026 um 02:40 Uhr wurde die Polizei über die Sprengung eines Geldautomaten in Buchholz (Westerwald) informiert. Die Polizei hat nach der o.a. Sprengung eines Geldautomaten durch unbekannte Täter eine Fahndung eingeleitet und wendet sich über die Medien mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit. Die Polizei fragt: * Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den ...

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