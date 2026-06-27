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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Jungen - ERLEDIGUNG

Andernach (ots)

Mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung vom 26.06.2026 nach dem 12-jährigen Joel K. aus Andernach teilt die Polizei mit, dass der Vermisste zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Die Fahndungsmaßnahmen werden zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale,
S. Müller, PvD

Telefon: 0261-92156-100
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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  • 26.06.2026 – 11:40

    POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Jungen

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