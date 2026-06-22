Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Motorrad erfahren? Gemeinsam mit deiner Polizei und Fahrlehrern!

Daun / Cochem / Adenau (ots)

Am Sonntag, den 23. August 2026, laden die Polizeiinspektionen Daun, Cochem und Adenau zur Veranstaltung "MotorradErfahren" ein. Ziel der Veranstaltung ist es, Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer für ein sicheres, bewusstes und vorausschauendes Fahren zu sensibilisieren und gleichzeitig den gemeinsamen Austausch zu fördern.

Treffpunkt ist am 23. August um 09 Uhr am TechniSat Logistikzentrum Konrad-Zuse-Straße 17 54552 Nerdlen

Bis etwa 12:00 Uhr erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Fahrparcours, die durch örtlichen Fahrschulen begleitet werden. Dabei stehen praktische Übungen, Fahrtechnik und die Förderung eines sicheren Umgangs mit dem Motorrad im Mittelpunkt. Im Anschluss startet die gemeinsame Ausfahrt in geführten Gruppen. Nach einem Zwischenstopp mit gemeinsamem Mittagessen auf Selbstkostenbasis führt die Tour weiter durch die Dienstbezirke der Polizeiinspektionen Adenau und Cochem. Die ausgewählten Strecken verlaufen über abwechslungsreiche und bei Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern beliebte Straßen durch die Eifel und entlang der Mosel. Neben dem gemeinsamen Fahrerlebnis stehen insbesondere sicheres Kurvenfahren, vorausschauendes Fahren sowie der persönliche Austausch im Vordergrund. Die Rückkehr nach Nerdlen ist gegen 16 Uhr vorgesehen. Zum Abschluss erwartet die Teilnehmenden noch eine kleine Überraschung - mit dem gemeinsamen Ziel, dass alle auch künftig jede Tour sicher und gesund beenden.

Was braucht ihr, um teilzunehmen?

Ihr solltet einen Motorradführerschein besitzen und natürlich ein entsprechendes Bike! Interesse geweckt? Dann meldet euch an! Schnell sein lohnt sich, die Plätze sind begrenzt!

Zur Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung über die Website der Polizei unter https://s.rlp.de/QKPVjEM erforderlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell