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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand eines holzverarbeitenden Betriebes in Niederzissen

Niederzissen (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr und Polizei aufgrund eines größeren Brandes in einem holzverarbeitenden Betrieb in Niederzissen im Einsatz. Im Bereich Industriegebiet Brohltal-Ost besteht aufgrund des Brandes Gefahr durch Rauchgase.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen - es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK'in Scholtyssek
Telefon: 0261-921560
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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