Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand eines holzverarbeitenden Betriebes in Niederzissen

Niederzissen (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr und Polizei aufgrund eines größeren Brandes in einem holzverarbeitenden Betrieb in Niederzissen im Einsatz. Im Bereich Industriegebiet Brohltal-Ost besteht aufgrund des Brandes Gefahr durch Rauchgase.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen - es wird nachberichtet.

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