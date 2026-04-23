Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 64-jährigem Toni L. aus Waldorf

Waldorf (ots)

Seit Mittwoch, 22.04.2026, 14 Uhr wird der 64-jährige Michael Toni L. aus Waldorf (Kreis Ahrweiler) vermisst. Herr L. hat seine Wohnanschrift in unbekannte Richtung verlassen. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg.

Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Der Vermisste ist gut fußläufig unterwegs.

Personenbeschreibung:

- 185 cm groß - schlanke Figur - kurze braun-graue Haare

Der Vermisste ist Brillenträger und trug zuletzt ein blau gestreiftes Hemd, blaue Jeans und türkisfarbene Laufschuhe.

Ein Foto des Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/CRsGSPX

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizei in Remagen unter der Telefonnummer 02642 9382-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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