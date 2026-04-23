Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Thementag Kriminalprävention und Karriere - Blaulichtmeile Koblenz am 09.05.2026

Koblenz (ots)

Die Polizei Koblenz lädt gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt, der Berufsfeuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz am Samstag, den 09.Mai 2026, ab 10:00 Uhr zu einem abwechslungsreichen Thementag am Löhrrondell in Koblenz ein.

Im Mittelpunkt stehen die Themen Sicherheit, Kriminalprävention und berufliche Perspektiven. Ziel der Veranstaltung ist es, Bürgerinnen und Bürgern einen praxisnahen Einblick in die Arbeit der Polizei sowie in die Arbeit ihrer Partner aus Stadt, Feuerwehr, Ordnungsamt und Rettungsdienst zu geben und gleichzeitig über aktuelle Präventionsthemen zu informieren.

Vor Ort wird Polizeiarbeit erlebbar - Ein Streifenwagen und ein Polizeimotorrad geben spannende Einblicke und den Einsatzalltag und ermöglichen es, Technik aus nächster Nähe kennenzulernen. Zudem stehen Einstellungsberaterinnen und -berater für persönliche Gespräche bereit und informieren umfassend über Karrieremöglichkeiten bei der Polizei. Das Sicherheitsmobil ergänzt das Angebot mit Beratung rund um aktuelle Themen der Kriminalprävention - unter anderem mit dem Schwerpunkt Fahrraddiebstahl.

In Kooperation mit der Stadt Koblenz findet außerdem eine Mitmachaktion unter dem Motto "Lasst uns reden" statt. Im Rahmen dieses Bürgerdialogs zur Demokratieförderung werden sogenannten Würdetafeln gestaltet. Durch das Einbrennen von Schriftzügen in Holz entstehen sichtbare Zeichen, die dazu anregen, sich mit Werten wie Respekt, Zusammenhalt und gesellschaftlichen Miteinander auseinanderzusetzen und diese gemeinsam im Austausch zu reflektieren.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und sich aus erster Hand zu informieren.

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