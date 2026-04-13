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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erstmeldung - Dachstuhlbrand in ehem. Kloster in KO-Oberwerth

Koblenz (ots)

Gegen 19:10 Uhr brach ein Brand in einem ehem. Kloster in der Beethovenstraße im Koblenzer Stadtteil Oberwerth aus. Vom Brandausbruch ist aktuell der Dachstuhl betroffen. Das weitläufige und historische Gebäude wird aktuell saniert und ist unbewohnt. Kräfte der (Beruf-) Feuerwehr Koblenz sind derzeit noch mit den Löscharbeiten zugange. Zudem befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. Zur Höhe des Sachschadens oder zur Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Wir bitten von weiteren Nachfragen abzusehen. Es wird zur gegebenen Zeit (unaufgefordert) nachberichtet. Überdies wird auf die Pressemeldung der Berufsfeuerwehr Koblenz von 20:03 Uhr hingewiesen (Ansprechpartner: Hr. Goedert, Tel: 0261 404040).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ) für die PI Koblenz 1
A. Michels, EPHK (PvD)
Telefon: 0261 92156-0
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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