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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aktueller Wohnhausbrand in Urbach

Urbach (ots)

Derzeit steht ein Wohnhaus in der Ortslage Urbach in Vollbrand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Wir bitten von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird entsprechend nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
PHK Mario Winter,PvD

Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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