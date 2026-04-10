POL-PPKO: Aktueller Wohnhausbrand in Urbach
Urbach (ots)
Derzeit steht ein Wohnhaus in der Ortslage Urbach in Vollbrand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Wir bitten von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird entsprechend nachberichtet.
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