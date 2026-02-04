Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall im Metternicher Feld-Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 03.02.26 kam es gegen 17.40 Uhr im Bereich des Einmündungsbereichs Weinackerweg und Bubenheimer Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt, die Fahrzeuge jedoch erheblich beschädigt wurden. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte, der Vorfahrtstraße aus dem Weinackerweg kommend in Richtung Bubenheimer Weg zu folgen. Ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr den Bubenheimer Weg aus Richtung IKEA kommend und beabsichtigte, den Einmündungsbereich zu queren, um den Bubenheimer Weg weiterhin in Richtung Trierer Straße zu befahren. Unmittelbar vor der Kollision bogen insgesamt drei Fahrzeuge, die aus Richtung Trierer Straße kommend den Bubenheimer Weg befuhren, nach links in den Weinackerweg ab und missachteten hierbei die Vorfahrt. Hierdurch entstand im Einmündungsbereich eine für die vorgenannten Verkehrsteilnehmer unklare Vekehrslage mit Sichtbehinderung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen sowie zu den Verkehrsteilnehmern machen können, welche die Vorfahrt missachteten. Zuständig ist die Polizeiinspektion Koblenz Metternich, erreichbar unter 0261- 103 54230.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell