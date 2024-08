POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 61-jähriger Frau

Koblenz (ots) - In der vergangenen Nacht vom 30. auf den 31.07.24 kam es zwischen 02. und 03.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Schlossstraße in Koblenz. Zwei bislang unbekannte Täter beschädigten die Schaufensterscheibe, entwendeten anschließend das Beutegut und flüchteten sodann von der Schlossstraße durch die Casinostraße in Richtung ...

mehr