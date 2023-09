Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mithilfe Öffentlichkeitsfahndung nach 52-Jährigem

Koblenz/Darmstadt (ots)

Seit dem frühen Samstagabend, den 16.09.2023 wird Ingmar Flöck aus der Waldkolonie in Darmstadt vermisst. Die Suche des Polizeipräsidiums Südhessen nach dem 52-Jährigen verlief bislang ohne Erfolg.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer Notlage befindet und ärztliche Hilfe benötigt. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er am Samstag, zwischen 14 und 16.40 Uhr, seine Wohnanschrift in der Koblenzer Straße und wurde letztmalig gegen 16.40 Uhr auf seinem Fahrrad in der Haasstraße in Darmstadt gesehen. Da der Vermisste familiäre Bezüge nach Koblenz hat, könnte er sich unter Umständen hier in der Region aufhalten.

Ein Bild des Mannes kann der Fahndung des Polizeipräsidiums Südhessen entnommen werden: https://s.rlp.de/d2JJz

Wir bitten um die Mithilfe der Bevölkerung und fragen: Wer erkennt den 52-Jährigen und kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 (Rufnummer 06151/969-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell