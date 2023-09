Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Simmern - Vermisstenfahndung Alexander Horn

Koblenz (ots)

Die Polizeiinspektion Simmern fahndet nach dem 61-jährigen Alexander Horn. Er wurde am 31.08.2023 zuletzt gesehen und am 01.09.2023 bei der Polizei vermisst gemeldet. Zuletzt hielt er sich im Bereich der Ortslage Simmern auf und dürfte nicht mobil sein. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet.

Die bisherigen Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Feuerwehr und der DLRG blieben ergebnislos. Personen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

Polizeiinspektion Simmern

Bingener Str. 14 55469 Simmern/Hunsrück Tel.: 06761-921 0 E-Mail.: pisimmern.wache@polizei.rlp.de

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung

Die Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

