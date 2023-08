POL-PPKO: 64-Jähriger aus Plaidt vermisst

Neuwied (ots) - In der Nacht vom 26.05.2023 auf den 27.05.2023 brachen bislang unbekannte Täter in das Bürogebäude der Wolters Kluwer Deutschland GmbH in der Heddesdorfer Straße 31a in Neuwied ein. Die Täter suchten im Gebäude nach stehlenswertem Gut und zerstörten dabei Teile des Mobiliars und auch Türen. Dadurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zwei der Täter wurden bei Verlassen des Objekts ...

