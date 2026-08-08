POL-PDKO: Delfin strandet auf der Fahrbahn - Besitzer gesucht!

Lahnstein (ots) - Am Donnerstag,06.08.26 befand sich eine Kundin, gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Globus Warenhauses in Lahnstein. Dort wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der fragte, ob sie 2,00 Euro wechseln können. Nachdem sie ihre Geldbörse geöffnet hatte, verwickelte der Mann sie in ein Gespräch und griff selbst in die Geldbörse, um die Münzen zu suchen. Dann verließ der Mann den Parkplatz ...

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