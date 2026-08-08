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POL-PDKO: Delfin strandet auf der Fahrbahn - Besitzer gesucht!

POL-PDKO: Delfin strandet auf der Fahrbahn - Besitzer gesucht!
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Andernach (ots)

Am Samstag, den 08.08.2026 wurde die PI Andernach über ein großes Kuscheltier auf der L98 zwischen Bassenheim und Ochtendung in Kenntnis gesetzt. Durch die eingesetzten Kräfte konnte letztlich ein kunterbunter Delfin von der Fahrbahn gerettet werden. Nun sucht der herrenlose Delfin seinen Besitzer und verweilt derweilen am dienststelleneigenen Teich. Wer den Meeresbewohner vermisst oder Hinweise zu seiner Herkunft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach
02632-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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