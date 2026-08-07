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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Trickdiebstahl Geldwechsel

Lahnstein (ots)

Am Donnerstag,06.08.26 befand sich eine Kundin, gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Globus Warenhauses in Lahnstein. Dort wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der fragte, ob sie 2,00 Euro wechseln können. Nachdem sie ihre Geldbörse geöffnet hatte, verwickelte der Mann sie in ein Gespräch und griff selbst in die Geldbörse, um die Münzen zu suchen. Dann verließ der Mann den Parkplatz in einem eleganten PKW, in dem sich zwei weitere Männer befunden haben. Kurz darauf bemerkte die Kundin, dass ihr 140 Euro aus ihrer Geldbörse fehlten. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 175-180 cm groß 35-40 Jahre alt gepflegtes Äußeres

Wer den Vorfall beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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