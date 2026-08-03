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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Andernach - Kreuzung Aktienstr./St.-Thomaser-Hohl (ots)

Am Sonntag, den 02.08.2026, gegen 22:06 Uhr, wurde die hiesige Dienststelle über einen Verkehrsteilnehmer über einen Zusammenstoß zwischen 2 Fahrzeugen im Kreuzungsbereich der Aktienstraße/St.-Thomaser-Hohl in Andernach informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der unfallverursachende PKW zunächst den rechten Fahrstreifen der Aktienstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der weitere unfallbeteiligte PKW stand zu diesem Zeitpunkt auf der Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Aktienstraße an der Haltelinie der roten Lichtzeichenanlage.

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zog der unfallverursachende PKW plötzlich nach links und fuhr auf den weiteren, unfallbeteiligten PKW auf.

An beiden unfallbeteiligten PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein ortsansässiges Krankenhaus verbracht. Der Unfallgegner blieb hingegen unverletzt.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Schenk

Telefon: 02632-921-0
PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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